Александр Серов встретился со своей внебрачной дочерью на Первом канале

Вчера, 21:25

В телешоу «На самом деле» на Первом канале Александр Серов встретится со своей дочерью Кристин Тилер. В отличие от Александра, сама девушка уверена, что он её отец.

Надежда Тилер, мать девушки, уже неоднократно обращалась к певцу, утверждая, что у него есть дочь. Она даже проводила тест ДНК на отцовство, который подтвердил, Кристин Тилер именно его дочь. Но информация показалась Александру неправдивой. На Первом канале Надежда рассказала, что в 80-х годах она работала журналисткой и пришла в номер к известному певцу, чтобы взять интервью. Именно там у них произошла интимная близость. Позже, узнав, что беременна, женщина сообщила это своему экс-возлюбленному. Он пообещал, что будет ей помогать и не откажется от ребенка. После отбытия в Германию их связь оборвалась, а сейчас Александр Серов утверждает, что не помнит ничего подобного.

В студии Кристин бросилась отцу на шею, но певец был холоден, прокомментировав это тем, что он унижен и имеет полное право на такую реакцию.