Элитная недвижимость Джигарханяна замешана в махинациях. Кто и зачем обманывает актера?

Вчера, 20:28

Новый виток намечен в судебных тяжбах народного артиста Армена Джигарханяна, связанных с когда-то принадлежавшей ему элитной квартирой. Новые судебные разбирательства начались по поводу денег, положенных актеру театра и кино в результате реализации его квартиры, которые из-за мошенников хозяин так и не получил. К тому же это дело вновь не обошлось без вмешательства его экс-супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщают отечественные СМИ.

Новое дело открыто на рассмотрение в Дорогомиловском р-м суде столицы. В этом московском райсуде Джигарханян попытается отсудить у некой организвции под названием «Сфера» средства согласно договору о купле-продаже.

Так, в августе прошлого года звезда кино и театра реализовал свою часть квартиры находящейся в Староконюшенном переулке. Владельцем этих квадратных метров Джигарханян еще в 80-е годы прошлого века, их ему предоставило государство. Не менее тридцати лет известный артист жил в этих апартаментах. И вот бывшая жена звезды - Цымбалюк-Романовская нашла желающего приобрести эти квадратные метры. Необходимо также уточнить, что и в самом деле в Дорогомиловском р-не зарегистрирована компания ООО «Сфера», которая исходя из сведений налоговой службы имеет дело бизнес-консультациями, строительством, а также занимается ремонтом.

Согласно официальным документам зарегистрирована она на набережной Тараса Шевченко. Но в налоговой несколько насторожили, сообщив, что имеющийся адрес является объектом массовой регистрации. А это вполне может свидетельствовать о том, что Джигарханян в который раз, возможно, наткнулся на обман, став участником очередной аферы. Армен Борисович догадался об этом лишь по истечении определенного времени после проведения сделки.

В итоге компания-покупатель перечислила на счет реализатора только 50% от положенной ему суммы. Но и эти деньги со временем куда-то исчезли. Вся сумма со счета, куда покупателями была переведена доля Джигарханяна, оказалась снятой его экс-супругой.

Судебное заседание Дорогомиловского райсуда по этому разбирательству назначили на 12 февраля 2018 года. Кроме того, вскоре решат вопрос о возбуждении УД касаемо фактов махинации с квартирой и деньгами.