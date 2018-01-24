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Поклонники Марии Максаковой обсуждают в Сети её «дерзкий» наряд

Вчера, 19:45

Мария Максакова стала вести в интернете собственный видеоблог. Недавно оперная дива предстала перед подписчиками в одежде с большим вырезом на груди. Из-за этого фанаты обратили внимание не на то, что говорит певица, а на её декольте, которое сейчас активно обсуждается.

В своём видеоблоге на YouTube Мария Максакова рассуждает о политике и творческих успехах. Однако в последнем выпуске передачи певица предстала перед фанатами в одежде с большим вырезом на груди. Из-за этого её поклонники обратили внимание только на декольте.

В начале ролика Мария предстаёт перед зрителям в коротком и вызывающем платье. Просмотревшие видео люди были сражены наповал. Под роликом можно увидеть множество комментариев с похвалой. Но нашлись и такие люди, которые предположили, что Мария больше не скорбит по своему супругу и решила найти себе нового возлюбленного.

                           

В данный момент Мария Максакова живёт в украинской столице Киеве. Однако это не мешает женщине следить за российской и общественной, а также политической жизнью.


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