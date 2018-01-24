VistaNews.ru


Вскрылась новая махинация с элитной квартирой Джигарханяна

Вчера, 19:22

Вскрылась новая махинация, связанная с продажей элитной квартиры Армена Джигарханяна. В этом инциденте замешана Виталина Цымбалюк-Романовская, за которой сейчас ухаживает 60-летний медиамагнат.

В Москве Дорогомиловский районный суд рассматривает новое гражданское дело, в рамках которого Армен Джигарханян намеревается взыскать с ООО «Сфера» деньги, вырученные за продажу элитной квартиры артиста, расположенной в Староконюшенном переулке. Договор купли-продажи был оформлен в 2017 году, а покупателя подыскала Виталина Цымбалюк-Романовская. На тех квадратных метрах, выделенных государством, артист России прожил тридцать лет.

Согласно данным налоговой службы, ООО «Сфера» зарегистрирована на набережной Тараса Шевченко и занимается строительными изысканиями, ремонтом и бизнес-консультациями. Отмечается, что данный адрес предназначен для массовой регистрации.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.