Вскрылась новая махинация с элитной квартирой Джигарханяна

Вчера, 19:22

Вскрылась новая махинация, связанная с продажей элитной квартиры Армена Джигарханяна. В этом инциденте замешана Виталина Цымбалюк-Романовская, за которой сейчас ухаживает 60-летний медиамагнат.

В Москве Дорогомиловский районный суд рассматривает новое гражданское дело, в рамках которого Армен Джигарханян намеревается взыскать с ООО «Сфера» деньги, вырученные за продажу элитной квартиры артиста, расположенной в Староконюшенном переулке. Договор купли-продажи был оформлен в 2017 году, а покупателя подыскала Виталина Цымбалюк-Романовская. На тех квадратных метрах, выделенных государством, артист России прожил тридцать лет.

Согласно данным налоговой службы, ООО «Сфера» зарегистрирована на набережной Тараса Шевченко и занимается строительными изысканиями, ремонтом и бизнес-консультациями. Отмечается, что данный адрес предназначен для массовой регистрации.