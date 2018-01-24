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Илон Маск и Эмбер Херд снова появились вместе

Вчера, 18:46

Основатель SpaceX Илон Маск и актриса Эмбер Херд помирились и снова стали парой. Об этом стало известно журналистам Page Six, изданию сообщили эту новость достоверный источник.

 В августе прошлого года пара рассталась по инициативе Илона. Как ранее было известно, он узнал о любимой что-то, с чем не смог смириться. В последнее время их всё чаще стали видеть вместе в заведениях, и на фото из социальных сетей парочка все время рядом. А в конце декабря пара сходила на свидание в ресторан азиатской кухни в Лос-Анджелесе, где их заметили держащимися за руки и целующимися. И на Рождество они также были вместе в кругу друзей. Недавно их видели вдвоем в клубе Голливуда, Эмбер и Илон выглядели влюбленными.

Окружение звездной парочки утверждает, что они не возобновили отношения, а стали друзьями. Сами они эту ситуацию не комментируют.


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