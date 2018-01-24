Анастасия Волочкова потребовала $10 млн от бывшего любовника

Вчера, 19:14

Балерина Анастасия Волочкова потребовала $10 млн с бывшего любовника Чермена Дзотова. Как сообщает VladTime, в интернете появилось аудио, где знаменитость в виде ультиматума заявила, что ей нужны не извинения, а деньги.

Являются ли подлинными данные файлы, пока нет подтверждения ни от Волочковой, ни от Дзотова. В записи балерина также отмечает, что 10 миллионов долларов ей нужны для благотворительных целей. Интернет-пользователи сомневаются, что это так, заявляя, что знаменитость оставит всё себе, если ей вообще согласятся что-то платить.

Стоит отметить, что скандал с распространением интимных фото Анастасии Волочковой тянется не первый месяц. Первоначально Чермен Дзотов заявил, что эти снимки у него украли неизвестные, передав их одному из СМИ. Однако балерина уверена, что бизнесмен сделал это сам, чтобы «хайпануть» на её персоне.