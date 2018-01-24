Поклонники назвали Яну Рудковскую «студенткой» за необычный образ

Вчера, 19:18

Поклонников восхитил необычный образ музыкального продюсера Яны Рудковской. На новом фото, выставленном в Instagram, 43-летнюю знаменитость признали «настоящей студенткой», как сообщает VladTime.

Никакого макияжа, волосы в простом и несколько растрёпанном пучке, а также букет цветов в руках. Таким было пожелание доброго утра от Яны Рудковской городу Париж, где она сейчас находится. Интернет-пользователи отметили, что это лучший кадр в профиле звезды, достойный того, чтобы быть изображённым на картине.

По мнению фанатов, такой совсем «не модный» образ очень к лицу Яне Рудковской. Некоторые и вовсе не смогли сначала узнать музыкального продюсера, считая, что это фотография некой местной студентки. Стоит отметить, что это тот случай, когда одно фото смогло перекрыть другое благодаря очень хорошей задумке – предыдущий снимок Яны Рудковской подвергся резкой критике из-за определённых деталей.