Елена Беркова показала грудь на шоу «Деньги или позор»

Сегодня, 16:01

Порнозвезда Елена Беркова показала пышную грудь на популярном шоу «Деньги или позор», ведущим которого является Илья Соболев. Таким образом, знаменитость признала свое поражение в интеллектуальной викторине.

Елена Беркова стала гостье программы «Деньги или позор», где ведущим выступает Илья Соболев. В ходе викторины порнозвезда явно проигрывала в интеллекте ведущему, потому она просто предложила показать свою грудь. На это незамедлительно последовал положительный ответ. Беркова сняла свое платье, предварительно развернувшись спиной к камере, и показала зрителям свои прелести.

Илья Соболев предложил артистке представить себя в роли ковбоя, скачущего на лошади. Селебрити с удовольствием изобразила эту картину, заливисто смеясь. Это повеселило публику и самого ведущего, да и Елена провела время с удовольствием.