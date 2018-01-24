Джорджина Родригес показала трогательное фото с Криштиану Роналду

Сегодня, 15:54

Молодая испанская модель, а также возлюбленная Криштиану Роналду показала в Сети трогательный снимок с футболистом. Пользователи Сети посчитали, что Джорджина самая заботливая из всех девушек португальской звезды.

Джорджина Родригес в личном микроблоге в Instagram опубликовала романтическое фото со своим возлюбленным Криаштиану Роналду. Снимок девушка пописала: «Как два котенка на солнышке». Пользователи Сети отметили, что Родригес и Роналду гармонично смотрятся друг с другом. Кроме того, заядлый холостяк наконец-таки остепенился и в скором времени планирует сыграть свадьбу с моделью и матерью его четвертого ребенка.

Напомним, что девушка в Испании является успешной манекенщицей. На Джорджину Родригес в сети Instagram подписано почти 3,5 миллионов фолловеров.