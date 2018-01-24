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Модель Олеся Малинская перекрасила волосы в синий

Вчера, 19:18

Жена влиятельного бизнесмена и модель Олеся Малинская поделилась фотографией смелого эксперимента со своей внешностью. В Instagram девушка разместила снимок, где она позирует с синими волосами.

"Верьте только в себя и свои силы! Не верьте, если общество внушает вам стереотипы такие как: «чтобы много зарабатывать надо много работать!» Не верьте даже если говорят что все достаётся адским трудом! Если вам пытаются навязать жестокую борьбу за выживание и борьбу за место на этой планете не соглашайтесь", - написала на своей странице в Instagram Малинская.

Поклонников возмутили такие высказывания Олеси. Многие подписчики уверены, что эти слова к девушке не имеют никакого отношения, так как ее стремлением было выйти замуж. Уже будучи с кольцом на пальце Малинская начала заниматься бизнесом, до этого девушка работала моделью.


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