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«Шесть пальцев?»: У Риты Дакоты обнаружили анатомическое отклонение

Сегодня, 14:13

Популярная певица и молодая мама Рита Дакоты в своем микроблоге разместила новую фотографию в полный рост. Однако поклонники на снимке обнаружили анатомическое отклонение знаменитости, посчитав, что у девушки шесть пальцев на ноге.

Рита Дакота в личном аккаунте в Instagram опубликовала снимок с острова Бали, где сидит рядом с прудом, в котором плавают разноцветные рыбки. Однако пользователей Сети мало интересовали сами рыбки, так как многие внимательно изучали внешний вид Дакоты после родов. В комментариях утверждали, что знаменитость значительно похудела и обрела прекрасную форму.

Однако наиболее внимательные подписчики посчитали, что у певицы шесть пальцев на ноге. Сама Дакоты успокоила поклонников, сказав, что так может показаться из-за неудачного ракурса и анатомических отклонений у неё нет.


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