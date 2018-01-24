Ольга Орлова предложила мужчинам снять с себя платье

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Ведущая популярного шоу «Дом 2» Ольга Орлова обратилась к женщинам с призывом носить только сексуальные платья, поскольку такая одежда побуждает мужчин снять ее сразу.

Девушка на своей странице в Instagram разместила снимок в синем платье, которое подчёркивает длинные ноги ведущей. В подписи к фото Ольга Орлова написала, что платье на женщине абсолютно не имеет никакого смысла, если оно не внушает мужчинам желание его снять. Затем девушка упомянула свой бренд одежды и одного из стилистов, заявив, что теперь она влюблена в каждое платье. Это означает, что данный пост был попросту рекламой спонсоров Ольги Орловой.

В комментариях к фотографии фанаты ведущей написали много лестных отзывов, заявив, что Ольга «супер», «красотка» и «шикарная женщина». Одна из поклонниц подметила, что Орлова сильно изменилась и поменяла образ «девочки», став «стервозной» внешне и взрослей. Пользователи также добавили, что якобы синий цвет мужчины любят больше всего. Однако если с ним переборщить, то мужчинам придёт на ум не только снять такое платье. У них могут появится извращённые фантазии с «агрессивным характером».

Ольга Орлова знаменита своими «женскими цитатами». Недавно она также в своём Instagram сравнила женщин с чайным пакетиком, заявив, что о её крепости можно судить только тогда, как она попадёт в кипяток. Это высказывание принадлежит Элеоноре Рузвельт.