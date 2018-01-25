Сегодня, 04:15

Известная ведущая Екатерина Стриженова сделала армопластику и похудела на 2 размера. Об этом она сообщила в Instagram, отметив, что последовала совету Эвелины Бледанс.

На странице Екатерины Стриженовой в социальной сети Instagram появился новый снимок из косметологического кабинета. Результатами армопластики должно стать похудение на 1-2 размера всего за два сеанса, а гарантию обещают на три года. По словам теледивы, она не верит в чудеса и привыкла проверять все самостоятельно. Отметим, что обратиться за помощью к косметологам ей посоветовала Эвелина Бледанс.

Эксперты рассказывают, что армопластика воздействует на зоны, в которых скопился гормональный жир. От него нельзя избавиться посредством обычного массажа. Этот способ не оставляет на теле женщин вмятин или шрамов. Результат можно будет увидеть уже через месяц после окончания всех процедур.