VistaNews.ru


Ведущая Екатерина Стриженова сделала армопластику и похудела на 2 размера

Сегодня, 04:15

Известная ведущая Екатерина Стриженова сделала армопластику и похудела на 2 размера. Об этом она сообщила в Instagram, отметив, что последовала совету Эвелины Бледанс.

На странице Екатерины Стриженовой в социальной сети Instagram появился новый снимок из косметологического кабинета. Результатами армопластики должно стать похудение на 1-2 размера всего за два сеанса, а гарантию обещают на три года. По словам теледивы, она не верит в чудеса и привыкла проверять все самостоятельно. Отметим, что обратиться за помощью к косметологам ей посоветовала Эвелина Бледанс.

Эксперты рассказывают, что армопластика воздействует на зоны, в которых скопился гормональный жир. От него нельзя избавиться посредством обычного массажа. Этот способ не оставляет на теле женщин вмятин или шрамов. Результат можно будет увидеть уже через месяц после окончания всех процедур.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.