Юлия Савичева взяла под опеку двоих детей из детдома Кургана

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Юлия Савичева в рамках своего недавнего интервью призналась, что она взяла под опеку двоих детей из детского дома в её родном городе Кургане. Певица несколько лет назад помогала детдому и познакомилась с маленькими Сашей и Кристиной. Сейчас же она решила, что станет мамой для этих детей.

В августе 2017-го Юлия Савичева и её супруг Александр Аршинов стали родителями впервые. У них родилась дочка Анна. После этого певица призналась журналистам, что перед этим ребёнком у неё был выкидыш. Поэтому пара часто задумывалась над усыновлением.

В настоящее время Савичева с Аршиновым решили, что они усыновят трёхлетнего Сашу и Кристину из детского дома в родном городе девушки Кургане. Юлия около пяти-шести лет ездила в детские дома и дарила подарки его воспитанникам. Эту информацию она раньше ещё не сообщала. Спустя некоторое время Савичева стала матерью и поняла, что люди должны узнать о сиротах и начать им помогать. На одном из тематических сайтов Юлия увидела Сашу и Кристину и решила взять их в свою семью.

По словам артистки, самое важное для неё дети. Она хочет, чтобы они были счастливы и здоровы, а также чтобы у них были родители. Нести ответственность за чью-то жизнь тяжело, но это даёт человеку шанс чувствовать себя нужным и любимым.

Юлия Савичева призывает людей помогать детским домам, а семьи – усыновлять и удочерять детей без родителей.