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Бритни Спирс рассказала о старте нового мирового концертного тура

Сегодня, 13:18

Популярная американская певица и мать двух сыновей Бритни Спирс заявила, что окончательно пришла в идеальную физическую форму и может давать концерты в больших объемах. Недавно певица рассказала, что летом стартует её новое турне.

Бритни Спирс на своей страничке в соцсети Instagram рассказала, что на это лето запланировала масштабное возвращение своего мирового концертного тура Piece Of Me. По словам знаменитости, концертная программа была доработала и зрители увидят ещё больше ярких номеров и невероятных трюков в исполнении самой Бритни.

Сообщается, что турне стартует уже 12 июля в США. Также концерты пройдут в крупных городах Великобритании, Германии, Норвегии и Швеции. На данный момент, концерты Бритни Спирс в России не запланированы.


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