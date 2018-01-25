"Дом-2": Наталья Варвина ждет ребенка от бывшего продюсера проекта

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Звезда "Дома-2" Наталья Варвина и бывший продюсер проекта ждут появления на свет своего первенца. Известно, что срок беременности еще небольшой и живот еще не виден окружающим.

Участники популярного телевизионного проекта «Дом-2» даже после возвращения к обычной жизни остаются под прицелом журналистов и поклонников. Так, фанаты Натальи Варвиной сообщили, что их любимица и ее муж – экс-продюсер проекта Алексей Михайловский - ждут появления на свет своего первенца. Согласно имеющейся информации, срок беременности еще очень маленький и звезда легко может скрывать свое положение.

Поклонники пары предполагают, что недавнее приобретение дома данной парой напрямую связано с беременностью Варвиной. Напомним, что о покупке недвижимости рассказала на своей страничке сама экс-участница «Дома-2».

После появления информации о беременности звезды на пару обрушился шквал поздравлений и пожеланий со стороны фанатов. Пока ни Варвина, ни Михайловский не прокомментировали информацию о беременности, хотя ранее пара заявляла о том, что очень хотят иметь детей и работают над этим вопросом.

Напомним, что на данный момент звезда занимается обустройством нового дома и старается воплотить все свои креативные идеи.