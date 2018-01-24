Ольгу Бузову пассажиры не пустили в бизнес-класс

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В социальных сетях очевидцы инцидента рассказали, что Ольга Бузова вернулась из Таиланда в Москву обычным эконом-классом. Причиной случившегося стало то, что пассажиры бизнес-класса отказались уступать певице место, а билета у девушки не было.

Лететь в эконом-классе Бузовой пришлось потому что она поздно решила приобрести билет в бизнес-класс. В итоге певица попросила стюардессу поговорить с пассажирами и попросить их уступить девушке место. То есть человек, который летел бизнес-классом, должен был переместиться в эконом. При этом доплачивать Бузова даже и не собиралась.

Очевидцы в интернете рассказали, что Ольга просила уступить ей место у нескольких людей. Трое пассажиров отказались сразу, а четвёртый вообще спросил, кто Бузова вообще такая и по какой причине он должен задумываться о возможной смене места.

Сама Ольга насчёт этого инцидента пока что никак не высказалась, да и никак, скорее всего, не выскажется. Поклонники Бузовой в шутку предположили, что стоит ждать очередной песни об ущемлённых и расстроенных чувствах девушки по поводу отказа в обмене билета.

Ранее сообщалось, что внук Пугачёвой Никита Пресняков рассказал, как Бузова накручивает результаты скачиваний, чтобы попасть в топ в iTunes.