Актриса Екатерина Шпица из Перми пишет детскую книгу

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Актриса Екатерина Шпица из Перми решила заняться написанием детской книги. Такую информацию она разместила на своей страничке в социальной сети Instagram.

В последнее время знаменитости стали все чаще обращаться к эпистолярному жанру. Многие звезды стали писать книги автобиографического содержания, кулинарные и воспоминания. Екатерина Шпица решила занять свободную нишу и написать детскую книгу.

Известно, что начинающая писательница ищет иллюстраторов, которые смогут создать эксклюзивные рисунки. Картинки для детской книги имеют огромное значение, как рассказала автор, ведь изначально ребенок знакомится с книгой по картинкам, которые в ней есть, а уже потом принимается за чтение.

Автор детской книги решила создать произведение, которое будет интересно не только детям, но и их родителям – создаст атмосферу семейного тепла и даст возможность родителям стать ближе к своим отпрыскам. В написании книги принимает участие психолог Виктория Браткова, которая поможет автору повернуть сюжет правильным образом и расставить необходимые для психики ребенка акценты.

Сюжет и название книги Екатерины Шпицы пока держится в секрете, срок выхода произведения пока тоже неизвестен. Напомним, что актриса играет роли в театре и кино. Зритель может знать ее по работам в таких картинах, как «Экипаж», «Елки 1914» и другие.