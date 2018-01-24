Голая в общественном месте: Ким Кардашьян снялась в эротической фотосессии

Сегодня, 12:19

Известная американская шоу-дива Ким Кардашьян совсем недавно стала матерью третьего ребенка, но это не помешало знаменитости обнажиться ради новых кадров эротического характера. Звезду поймали на одном из пляжей папарацци, которые поспешили слить эксклюзивные кадры в Сеть еще до выхода официальных снимков на странице Ким.

На фото можно наблюдать, как модель вместе с командой находится на побережье в одном лишь прозрачном платье белого цвета. Знаменитость не надела бюстгальтер, что четко просматривается благодаря тонкой ткани наряда, но периодически она надевала теплый халат, ведь дул сильный ветер и было достаточно прохладно. Журналисты отметили, что привычная для звезды откровенная фотосессия была запланирована заранее, скорее всего, ведь не так давно в семье Кардашьян-Уэст появился младенец, о котором нужно заботиться.

Папарацци рассказали, что платье на звезде выглядело весьма необычно, и оно больше напоминало обыкновенную прозрачную ткань, надетую лишь для того, чтобы знаменитость не ходила по пляжу вовсе обнаженной. Тем не менее, подробности пикантной фотосессии будут известны уже позднее, когда фотограф обработает снимки, и сотрудничающее с Ким Кардашьян издание опубликует свои труды. Пока не известно, кто именно решил пригласить знаменитость на фотосессию.

Совсем недавно одна из пяти сестер Кардашьян-Дженнер снялась в рекламной кампании известного бренда Calvin Klein, но в данном случае фотографировалась она не одна, а еще с четырьмя своими родственницами. Такие кадры стали уникальными, ведь в основном сестры не появляются на публике вместе, а свои проекты и другие виды деятельности они продвигают самостоятельно. Журналисты сообщают, что кампания корпорации была посвящена семейным ценностям, поэтому знаменитые сестры и были приглашены в студию все вместе.

Отмечено также, что на фотосессии побывали и сестры в "интересном положении", одна из которых уже успела родить. Другая звездная родственница пока скрывает свою беременность, однако публика замечала уже не раз, что Кайли Дженнер скрывает свой живот, а это вполне может быть намеком на беременность. Не такой скрытной оказалась Хлоя, которая уже хвастается своими снимками с демонстрацией счастливого материнства.