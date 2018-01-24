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Сын Джигарханяна рассказал, почему он 20 лет не общается с отцом

Сегодня, 12:00

52-летний Степан Джигарханян в своём недавнем интервью рассказал, почему он вот уже 20 лет не общается со своим звёздным отцом Арменом Борисовичем. Недавно мужчина посетил Москву, чтобы встретиться со своей матерью Татьяной Власовой и со своим папой.

Почти 20 лет назад приёмный сын Армена Джигарханяна Степан сильно поругался со своим отцом и уехал на постоянное проживание в США. Только недавно они снова встретились, забыли все обиды и поговорили.

По словам Степана, у них во время гастролей несколько раз возникали конфликты. Тогда театр постоянно переезжал из города в город, всё время были банкеты. На них всегда был алкоголь, артисты много пили, в частности и сам Степан, и Армен Джигарханян.

Со временем в театре начали ставить всё более сложные и серьёзные постановки, в которых сын Армена Борисовича не мог принимать участие из-за отсутствия актёрского образования. Степан пришёл к своему отцу и заявил, что уходил. В ответ тот впал в ярость. Это и была причина конфликта.

Степан также высказался и о ситуации с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Он рассказал, что после неё на наследство не рассчитывает, да и никогда не рассчитывал. В информационной войне СМИ Степан не участвовал и не собирается этого делать.


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