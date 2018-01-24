Ким Кардашьян показала грудь в эротической фотосессии

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37-летняя Ким Кардашьян, которая недавно уже в третий раз стала мамой, снялась в эротической фотосессии на пляже Малибу и показала поклонникам свою грудь. Информацию об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным информационного агентства Ким Кардашьян была одета в белое прозрачное и мокрое платье.

Оно было настолько прозрачным, что грудь и попа американской иконы стиля никак не скрывалась.

Однако, как отмечается, в процессе позирования Кардашьян всё-таки надевала на себя белый халат. Но делалось это только потому, что с океана дул сильный холодный ветер.