VistaNews.ru


Ким Кардашьян показала грудь в эротической фотосессии

Сегодня, 12:02

37-летняя Ким Кардашьян, которая недавно уже в третий раз стала мамой, снялась в эротической фотосессии на пляже Малибу и показала поклонникам свою грудь. Информацию об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным информационного агентства Ким Кардашьян была одета в белое прозрачное и мокрое платье.

Оно было настолько прозрачным, что грудь и попа американской иконы стиля никак не скрывалась.

Однако, как отмечается, в процессе позирования Кардашьян всё-таки надевала на себя белый халат. Но делалось это только потому, что с океана дул сильный холодный ветер.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.