VistaNews.ru


Съемки «Игры престолов» мешают Софи Тернер выйти замуж

Сегодня, 11:45

Популярная молодая актриса Софи Тернер, которая получила признание благодаря роли Сансы Старк из «Игры престолов», не может до окончания съемок выйти замуж. Об этом проинформировали журналисты портала «ВладТайм».

Стала известна новая информация по поводу свадебного торжества 21-летней Софи Тернер, которая ещё в прошлом году получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Джо Джонаса. Знаменитость уже носит обручальное кольцо, однако саму свадьбу сыграть не может.

Проблема в том, что актриса все время находится на съемочной площадке финального сезона «Игры престолов». Также по данным зарубежных СМИ, подружкой невесты на свадьбе Софи Тернер станет именно её сериальная сестра, которую сыграла актриса Мейси Уильямс.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.