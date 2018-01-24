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Виталина Цымбалюк-Романовская занялась 60-летним медиамагнатом

Сегодня, 11:51

Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена Армена Джигарханяна, занялась 60-летним медиамагнатом Александром Митрошенковым. Парочка была замечена в престижном ресторане и в скором времени они вместе появятся в Москве на концерте Юрия Башмета.

Виталина Цымбалюк-Романовская явно устала от событий, происходящих в ее жизни последние несколько месяцев. Армен Джигарханян не намерен воссоединяться со своей супругой и продолжает высказывать свое негативное мнение в адрес пианистки. Спасти от депрессии женщину поможет только новая любовь, коим, предположительно, является 60-летний Александр Митрошенков.

На днях эта парочка ужинала в престижном ресторане в закрытом зале, где дозволено сидеть самым влиятельным гостям. На свидание бизнесмен пришел к Виталине с букетом желтых нарциссов. Возможно, зарождается новая любовь, которую не будет ожидать скандальный неприятный конец.


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