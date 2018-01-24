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Блогер Юрий Дудь назвал омский город Нефтяники тюрьмой

Сегодня, 11:22

Во время интервью мэра Екатеринбурга и блогера Юрия Дудя была затронута тема города Нетянников. Журналист в беседе сравнил его с тюрьмой.

Гостем очередной программы скандального блогера Юрия Дудя стал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Напомним, что программа выходит на YouTube-канале журналиста. Во время беседы затрагивались различные темы, которые связанны с экономическим, социальным и культурным развитием города и страны. Кроме этого, отдельно затронули жизнь самого Ройзмана, его тюремное прошлое. Напомним, что политик в 80-е годы отбывал срок за мошенничество, совершение кражи и незаконное ношение оружия. Гость программы заявил, что подобный опыт необходим для каждого человека, именно там закаляется характер.

Блогер не согласился с Ройзманом и заявил, что характер закаляется и в обычной жизни. Так, он заявил, что человеку, выросшему в суровом районе омских Нефтянников или Уралмаше, тюрьма не страшна, ведь эти районы и есть тюрьма. Политик не согласился с такой точкой зрения и заявил, что это совершенно несравнимые вещи.


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