«Голый» снимок мокрого Димы Билана взорвал Сеть

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Популярный российский певец и победитель «Евровидения-2008» Дима Билан продолжает свой январский отпуск на райских островах. Недавно артист поделился снимком в бассейне, который буквально взорвал Сеть.

Дима Билан улетел в отпуск из холодной заснеженной Москвы на теплый райские острова. При этом артист не стал разглашать место для отдыха и в своем микроблоге не указывает метки геолокации. Однако Билан не забывает о поклонниках и ежедневно рассказывает, как ему отдыхается в теплой стране.

Недавно певец опубликовал снимок в бассейне, где продемонстрировал свой накачанный торс. Снимок буквально очаровал фанаток, которые мечтали бы оказаться на отдыхе рядом с популярным артистом.