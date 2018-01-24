Внук Пугачёвой рассказал о секрете популярности песен Бузовой

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Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков рассказал о секрете популярности песен Бузовой. На своей официальной странице в Instagram звёздный молодой человек заявил, что представители Ольги Бузовой специально накручивают количество скачиваний композиций в iTunes при помощи специальных сервисов.

Информацию об этом Никита Пресняков рассказал случайно, во время общения со своими фанатами на тему того, чем он и его группа занимается в данный момент. По словам молодого человека, у его коллектива подход сложнее, не такой, как у «некоторых», за счёт накруток с помощью специальных сервисов. Это нужно, чтобы песни стояли на первых местах в ТОПе iTunes. Пресняков добавляет, что данный факт можно применить к Бузовой. Никита лично знает людей, которым певица платила деньги за такую накрутку.

23 января Бузова в своём Instagram заявила, что её новый трек уже несколько дней стоит на первом месте в списке количества скачиваний в iTunes. Такое «достижение» Ольга называет победой всех фанатов, благодаря которым она и двигается дальше. Затем девушка польстила себе тем, что она единственная исполнительница с пятью песнями в ТОП-100 iTunes Russia.