Из-за Аршавина произошла стычка между Стриженовой и Барановской

Сегодня, 11:05

Между Юлией Барановской и Екатериной Стриженовой произошла стычка из-за футболиста Аршавина. Зрители смогут увидеть инцидент в программе «Время покажет» на Первом канале.

Российское общество уже несколько месяцев обсуждает законопроект, согласно которому в правах уравниваются гражданские браки и официальные. Согласно данному нововведению, если люди проживали в гражданском браке пять и более лет, то пара получает такие же права перед законом, как и супруги в официально зарегистрированном браке.

Программа «Время покажет», которая выходит на Первом канале, будет посвящена именно этой теме, а гостями студии стали Екатерина Стриженова, которая является сторонницей официальных браков, и Юлия Барановская, которая проживала в гражданском браке с футболистом Аршавиным. Между женщинами возникла перепалка во время программы, так как каждая отстаивала свою позицию.

Барановская заявила, что хоть и не была в официальном браке с футболистом, но после его ухода из семьи у нее осталось трое детей, а средств к существованию Аршавин ей не оставил. Женщина уверенна, что он обязан выполнить все обязанности, которые лежат на нем как на отце и бывшем муже.

Стриженова не поддерживает такую точку зрения и сообщила, что такой законопроект полностью исказит сущность института брака и привьет молодежи искаженные понятия о супружестве. Актриса и телеведущая уверенна, что если мужчина не захотел жениться, то проблема заключается в его партнерше.