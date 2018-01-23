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Дана Борисова обвинила светскую львицу в проституции в "Прямом эфире"

Вчера, 20:26

23 января во вторник в телеэфире появился новый выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". В данной программе Дана Борисова обвинила одну из светских львиц в проституции и распутном образе жизни. Ею оказалась известная теледива, актриса и певица Алена Кравец.

Известно, что Алена намерена подать в суд на Дану. Сообщается, что Кравец пришла на программу Малахова для того, чтобы защитить не только свою честь, но и оградить своего ребенка от оскорблений.

Бывший супруг Кравец записал видеообращение к Дане и потребовал извинений. Это все несмотря на плохие отношения с экс-супругой. Депутат Государственной думы Мария Малиновская также выступила в защиту Алены Кравец.

Алексей Леднев считает, что Дана уже давно извинилась перед певицей, признав свою неправоту.

В свою очередь Борисова уверенна, что ни в чем не виновна и просить прощение ей не за что.


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