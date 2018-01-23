«Лучше сосать, чем говорить»: Бородина ответила нелепым мамочкам

Вчера, 20:33

Ксения Бородина, находясь на Сейшельских островах как ведущая «Дома-2», где заменила Юлию Ефременкову, взяла туда с собой двухлетнюю дочь, так как будет на Сейшелах длительный период времени. Пребывая вдали от родного дома, актриса общается со своими поклонниками через социальные сети, и в последнее время стала периодически выкладывать фото своей младшей дочери Теи. На одном из снимков двухлетняя девочка сосала соску, держа в руках бутылочку, это и стало поводом для бурных споров.

Одни советовали немедленно отобрать у Теи соску, так как это в дальнейшем может сказаться на качестве речи ребенка. Иные наоборот поддерживали маму, говоря обратное первым, что, мол, все разговоры о влиянии соски на речь, сплошная чушь, и в их жизни бывали случаи, когда детки до четырех лет не прощались с соской, но это никоим образом не повлияло на их речь.

Сама же телеведущая довольно резко отреагировала на всевозможные коменты с советами и критикой в свой адрес. Выйдя из себя, она написала в ответ довольно резкий пост. Она сама не любит кому-то советовать и навязывать свое мнение, аналогично ей не по душе, когда кто-то пытается ее учить уму-разуму. Если ей задают вопрос, то она как общительный человек может высказать свою точку зрения, вместе с тем, ни в коем случае не навязывая свое мнение.

Бородина отметила, что если кто-то силой и отбирал соску у своих детей, то это их выбор. Каждый воспитывает своих детей, как считает нужным, и поступает, так как хочет. А она суровая мама, но никогда не посмеет отбирать у своего дочки, то, что составляет для нее, в данное время, ценность и чем она дорожит. Поэтому, актриса призвала своих подписчиков прекратить писать глупости о речи и зубах. Так как она сама считает это полным бредом и чушью, никем не доказанной. А то, что у кого-то возникли сомнения по поводу речи ее ребенка у нее вызывает лишь смех, так как еще в год Тея начала говорить. В связи с этим подобные предостережения и доводы телеведущая считает не иначе как нелепыми.

Ксения напомнила, что ее старшая дочь восьмилетняя Мария, отказавшись от соски в два месяца, больше ее и не просила. Тогда как Тея поступает иначе и любит соску, с которой успокаивается. Правда, мама уточнила, что ее двухлетний ребенок плачет довольно редко. А вот перед сном, во время беспокойства либо редких капризов, желая, успокоится Тея и просит соску. И в это время мама ребенку не отказывает, так как считает, что силой, то к чему привык ребёнок и не спешит расставаться с ним, забирать категорично нельзя.

Подводя итог посту, Ксения обратилась к своим подписчикам, с пожеланиями научится воспитывать детей, а не вредить их психике. И добавила, что была б ее воля, то она бы отдельным писакам в социальных сетях, сама бы дала пососать соску.

«В вашем случаи, иногда лучше сосать, чем говорить – накипело!!!», - такими словами завершила свой гневный пост Ксения Бородина.