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Новым ухажером Волочковой стал программист-алкоголик

Вчера, 19:21

Известно, что новым ухажером популярной балерины Анастасии Волочковой стал программист-алкоголик из Иркутска Михаил Логинов. Все чаще молодой человек стал появляться на странице в социальной сети Instagram.

Интересным является то, что на одном из сайтов знакомств в анкете Михаил указал, что живет в коммуналке и любит выпить. К тому же у него есть дети. Также известно о том, что ухажеру 40 лет и он занимается гостиничным бизнесом.

Не секретом является тот факт, что мужчина изменил своей бывшей, а во время совместного с ней проживания нигде не работал и "сидел на шее" у жены. По образованию Михаил - программист. О данном сообщает его давняя знакомая. Позже он занялся гостиничным бизнесом и вскоре познакомился с известной балериной.

Когда же у звезды спросили о ее ухажере и его материальном состоянии, Анастасия заявила, что главное не деньги, а чувства.


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