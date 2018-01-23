Корчевников возмутил Селина вопросом о его уходе из семьи

Вчера, 17:59

Ведущий Борис Коревников вывел героя ток-шоу Сергея Селина из себя, сравнив уход актера из семьи с поступком его отца. Селин криком ответил, что до сих пор содержит бывшую жену.

В эфире телепередачи «Судьба человека» главным героем стал актер Сергей Селин, известный всем по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Они обсудили его творчество, а также личную жизнь. Не упустил ведущий и развод Селина с его первой женой Ларисой, которая также работает актрисой. Они познакомились при поступлении в театральное училище, однако тогда девушка не поступила. В следующий раз они повстречались спустя 4 года, и тогда между ними завязались теплые отношения, а в 1987 году состоялась свадьба. В браке они прожили 20 лет, воспитывали общего ребенка сына Прохора. Однако в 2008 году актеры развелись, объяснив это разным образом жизни и контрастом характеров. В 2015 году Селин женился на молодой Анне, с которой они до это сожительствовали. Пара воспитывает двух детей дочь Марию и сына Макара.

После всего сказанного, Корчевников сравнил героя с его отцом, объяснив это тем, что тот оставил маленького Сергея Селина и поинтересовался, как чувствовал себя актер, поступая также со своим сыном. Такой поворот возмутил актера, он не смог сдержать эмоций и перешел на крик, заявив, что в отличии от своего отца, он оставил как жене, так и сыну по квартире, автомобилю с бизнесом, а также недвижимость в Турции. Помимо этого, несмотря на давность развода, он до сих пор содержит бывшую жену, по своей доброй воли.