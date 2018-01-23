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Ляйсан Утяшева ужаснула поклонников своей проблемной кожей лица

Сегодня, 15:52

Супруга российского юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева ежедневно скрывает свои веснушки и проблемы на лице под слоем плотного тонального крема, поэтому немногие поклонники знают о такой особенности знаменитости. Однако недавно во время отдыха Утяшева показала лицо без макияжа.

На днях Ляйсан Утяшева в личном профиле в Instagram показала свое истинное лицо совершенно без грима и макияжа. Девушка сделала селфи, на котором предстала в красном чурбане на голове и больших темных очках. Дополнила свой образ Ляйсан ярко красной помадой. Однако интернет-пользователи больше внимания обратили на состояние кожи лица знаменитости.

Многие посоветовали Утяшевой обратиться за помощью к косметологам, чтобы решить проблему излишней пигментации. Сама знаменитость комментировать свои веснушки не стала, а просто удалили неудачный снимок со своего Instagram.


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