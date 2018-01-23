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Анастасия Костенко начала готовиться к родам

Сегодня, 15:35

Жена известного футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко начала подготовку к родам. Сегодня она побывала у стоматолога и привела в порядок свои зубы.

В начале января модель Анастасия Костенко и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов поженились. Поклонники предположили, что причиной скорого торжества стала беременность возлюбленной футболиста. Такое мнение доказывает и сама Костенко, которая начала активно посещать врачей. Сегодня модель посетила стоматолога.

В Instagram Костенко опубликовала снимок, где она позирует в кресле дантиста. Фанаты в комментариях написали, что именно со стоматолога стоит начинать подготовку к родам, так как во время вынашивания ребенка основной удар на себя берут именно зубы. Сама Костенко информацию о беременности пока не подтвердила.


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