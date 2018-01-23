Бузова унизила фанаток количеством и ценой своих купальников

Сегодня, 15:12

Поклонники Ольги Бузовой сбились со счета, сколько звезда взяла с собой на отдых купальников. Они подсчитали по фото, что звезда поменяла уже больше 10 купальных костюмов.

Если Бузова может позволить себе оплатить один день в Таиланде в сумме 100 000 долларов, она в праве красоваться на фоне шикарных видов в новом купальнике. Естественно все они брендовые и стоят не мало. Поклонники удивились, что за все время отдыха в Таиланде Бузова не разу не повторилась и на новых фото появлялась в новых купальных костюмах.

Все они были совершенно разными. Одни подчеркивали ее талию, другие с помощью пуш-апа выделяли грудь, делая ее на размер больше. Фанаты позавидовали Бузовой, некоторые заявили в комментариях к новому фото, что Оля взяла с собой в Таиланд больше купальников, чем у них было за всю жизнь.