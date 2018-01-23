Ольга Бузова закрыла свой Instagram назло недоброжелателям

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Звезда «Дом-2» и певица Ольга Бузова устала от неприятных комментариях своих недоброжелателей. Недавно знаменитость решила покончить с хейтерами и закрыла свой микроблог в Instagram.

Ольга Бузова решила оградить себя от критики недоброжелателей и завистников, а потому просто закрыла собственный профиль в Instagram от недругов. Теперь только фолловеры Бузовой смогут наблюдать за личной жизнью артистки. Сама Ольга не стала комментировать ограниченный доступ к своему профилю.

Напомним, что на Instagram Бузовой уже успели подписаться почти 12 миллионов поклонников со всего мира. На данный момент в блоге знаменитости размещено более 10 тысяч постов.