Шнуров матом попросил денег для фонда Хабенского

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Сергей Шнуров обратился к общественности матерными стихами и попросил его подписчиков перечислить деньги в Благотворительный Фонд Константина Хабенского. Сейчас лидер группы "Ленинград" отдыхает на Бали, и поклонники задались вопросом, почему Шнуров вместо того, чтобы потратить деньги на отдых не перечислил их на помощь детям.

Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к общественности. Специально для этого артист подготовил матерные стихи, которые призывали перечислить деньги в Фонд Хабенского. Спустя время Шнуров снова опубликовал ролик, в нём он поблагодарил всех, кто реально перечислил деньги в организацию. Певец заявил, что в Фонде Хабенского действительно помогают детям, поэтому спонсоры могут не переживать за свои средства.