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Мужская рубашка и голые ноги: Алёна Шишкова показала новый образ

Сегодня, 13:17

Бывшая супруга популярного рэпера Тимати, а ныне успешная российская модель Алёна Шишкова в личном профиле в соцсети показала новый сексуальный образ. Пользователи Сети оценили обнаженные стройные ноги модели.

Алена Шишкова в Сети разместила соблазнительное видео, в котором показала, как обычно проходит подготовка модели к съемочному процессу. Девушка также показала и свой новый образ, который должен понравиться мужской половине поклонников. Дело в том, что на Шишковой одета только мужская белая рубашка, которая выгодно подчеркивает стройные ноги модели.

Однако нашлись также и те интернет-пользователи, которые посчитали, что у Шишковой слишком худые ноги и попросили больше налегать на мучные продукты. Сама модель ранее утверждала, что прекрасно себя чувствует в своем небольшом весе.


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