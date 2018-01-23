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Фанаты не одобрили дорогих нарядов Стефании Маликовой

Сегодня, 12:59

Дочь широко известного российского певца Дмитрия Маликова Стефания попала под волну критики со стороны поклонников, обвинивших юную звезду сети в ведении слишком шикарного образа жизни. Больше всего интернет-сообщество не одобрило дорогих нарядов и фотосессий Стефании.

17-летняя дочь Дмитрия Маликова ведет активный студенческий образ жизни, обучаясь на первом курсе МГИМО. Согласно мнению пользователей сети, юная Стефания совершенно не думает о профессии журналиста, сосредоточив все свое внимание на дорогих платьях и статусных фотосессиях. Поклонники обвинили дочь именитого певца в безвкусице, глупости и ведении слишком шикарного образа жизни.

Однако Стефания абсолютно равнодушно относится к критике интернет-сообщества, продолжая разгуливать по торговым центрам в джинсовых костюмах и ярких платьях.


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