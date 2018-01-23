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Мадонна поделилась в Сети кадрами нового откровенного клипа

Сегодня, 11:31

Королева поп-музыки 59-летняя Мадонна на днях в Сети продемонстрировала кадры со своего нового клипа. Поклонники смогли увидеть, что очередная видеоработа не будет отличаться своей скромностью в образах артистки.

Мадонна в новом клипе предстанет в чёрном тугом корсете, темной блузке и очень коротких шортах, которые подчеркнут подтянутые ноги знаменитости. Также образ пирата Мадонна дополнила повязкой на одном глазу. По словам певицы, все её образы тщательно продуманы ведущими дизайнерами по её собственным эскизам.

Поклонники в Сети стали обсуждать волнующие кадры и оголенное тело Мадонны, которая в своем возрасте не стесняется обнажаться и хвастаться идеальной фигурой, которой могут позавидовать восемнадцатилетние девушки.


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