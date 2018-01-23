В Кургане лечится от наркомании сын Юрия Гальцева

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Юрий Гальцев рассказал, что его сын Михаил проходит лечение от наркотической зависимости. Артист сообщил, что курс реабилитации решено пройти в курганском центре «Решение».

Реабилитационный центр «Решение», который помогает наркозависимым гражданам, посетил знаменитый артист Юрий Гальцев. Как выяснилось, у артиста в данном заведении проходит лечение сын Михаил.

Руководство заведения сообщило, что Гальцев пообщался не только со своим сыном, но и с другими пациентами. Кроме этого, он привез подарки и провел небольшое выступление, которое должно подбодрить людей на борьбу со страшным недугом.

Известно, что сын артиста прошел полугодовой курс реабилитации, который дал положительный эффект. На данный момент он работает как волонтер центра «Решение», где помогает таким же как и он молодым людям побороть такую страшную зависимость. Михаил Гальцев также является активным участником движения «Стоп-наркотик», вместе с которым посещает учебные заведения и рассказывает на собственном примере о вреде данного зелья.

Сам Юрий Гальцев в одном из последних интервью заявил, что гордится достижениями сына и тем, что он нашел в себе силы выйти на правильную жизненную дорогу. Также артист призвал всех родителей не бросать детей в такой ситуации, а искать пути выхода вместе.