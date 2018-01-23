Внучка Любови Полищук удивила пользователей сети

Сегодня, 11:08

Внучка Любови Полищук "взорвала" интернет. Семилетняя Варвара, дочь известного актёра Алексея Макарова, как стало известно, хочет продолжить актёрскую деятельность своей семьи.

На данный момент она смогла получить свою первую роль в киноленте и выступать на сцене театра. А недавно малышка начала покорять интернет, но это пока благодаря отцу. Алексей Макаров с восхищением выкладывает фото своей дочурки на свою страницу в Instagram. Поклонники актёра сразу отметили, как она похожа на свою бабушку.

Несмотря на внешнее сходство, ребёнок унаследовал от неё харизму. В последней публикации Алексей показывает, как дочь проводит время на выходных. То она пробует себя в роли певицы, то изображает леди в красивом вечернем платье и туфлях мамы. Что примечательно, у Варвары теперь есть свой личный фан-клуб, где ею восхищаются подписчики.