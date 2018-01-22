Горобченко из "Бумера" рассказал о самочувствии после больницы

Вчера, 23:35

Актер из остросюжетного сериала «Бумер» Сергей Горобченко сообщил о состоянии своего здоровья после больницы. 16 января мужчина оказался в больнице после приступа поджелудочной железы.

Сергей Горобченко в ходе своего общения с сотрудниками СМИ сообщил, что в настоящее время чувствует себя лучше. Хотя доктора уже его отправили домой после лечения в стационаре, сидеть на месте ему не предстоит возможным. Ведь график актера настолько плотный, что об «окне» приходится только мечтать. Сергей Горобченко оказался на больничной койке одной из клиник Москвы по причине приступа болей в области поджелудочной железы.

После осмотра специалистами ему установили диагноз – острый панкреатит. Это заболевание лечится в острой форме лишь голодом, покоем и холодом в виде ледяных грелок на левую область подреберья.

Актера Горобченка очень любят зрители по сериалу «Бумер». В социальной сети фанаты все время поддерживали своего кумира пожеланиями скорейшего выздоровления и быстрого возвращения к очередным съемкам.