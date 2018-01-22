Мини Маус получила звезду на Аллее в Голливуде через 40 лет после Микки

Вчера, 23:17

Минни Маус, подруга известного Микки, получила свою звезду на Алее славы в Голливуде. От приятеля счастливая обладательница опоздала ровно на 40 лет.

Для 90-летней Минни Маус 2018 год начался с премии и долгожданной награды. Мультипликационный персонаж и известная всем подружка Микки Мауса стала обладательницей звезды, которую разместили на Аллее славы в Голливуде. Теперь, рядом с звездой своего давнего приятеля, будет расположена и персональная звезда под именем Минни Маус.

Девочка-Маус появилась на экране в далеком 1928 году, когда зрители увидели фильм «Пароходи Вилли». Создателем Мини также выступает легендарный Уолт Дисней, а местом рождения героини мультсериалов вполне можно назвать его студию. Отличить Мини от Микки стало реально сразу. Она имела платье красного цвета в белый горошек, а на голове – стильная шапка, которую позже заменили дизайнеры на бантик. Теперь же ее наградили звездой славы, но через 40 лет после самого Микки.