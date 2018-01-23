Эмили Ратаковски высмеяли за новое фото в туалете

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Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram новое фото, сделанное в туалете, за что и была высмеяна подписчиками.

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски довольно часто радует фоловеров, публикуя много свежих фотографий в своем Instagram. Однако новое фото впечатлило поклонников не самым лучшим образом. Девушка опубликовала фото, где она стоит в красном элегантном платье, удачно подчеркивающем все достоинства фигуры звезды.

Однако внимание подписчиков привлекла не сама девушка, со всеми ее достоинствами, а вид за ее спиной. Сфотографироваться девушка решила на фоне уборной, которая отчетливо видна невооруженным глазом. В комментариях внимательные поклонники не умолчали об этом факте.

Сама Эмили решила подойти к этой ситуации с юмором, подписав снимок фразой «Красная, горячая, в уборной». Фото набрало более 900 тысяч отметок «мне нравится».