Дочь покойной Глаголевой Анастасия показала фото молодого отца

Вчера, 20:10

Родная дочь покойной Веры Глаголевой Овечкина Анастасия продемонстрировала уникальное фото со своим молодым родителем. Таким поступком девушка поздравила отца с праздником.

В день рождения своего отца, дочь покойной Веры Глаголевой Анастасия поздравила его интересным методом. На своей персональной странице в социальной сети девушка выложила фото, которое ранее фанатам было недоступно.

Пользователи интернета сразу начали оставлять свои комментарии. Они написали, что дочь очень похожа с Кириллом, а он напоминает известного актера из Голливуда. Также Шубская сама подписала ролик своими поздравлениями папе. Она подчеркнула, что это самый родной и близкий человек, идущий с ней по жизни. Обозреватели сочли такие фразы достаточно трогательными.