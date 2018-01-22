Этикет и 11 лишних килограмм: Арина Шарапова пообещала похудеть

Вчера, 19:36

Известная ведущая Арина Шарапова пообещала похудеть, поскольку, по её словам, сильно поправилась после Нового года и других праздников. При этом, артистка отметила, что на диете теперь также будут её супруг, режиссёр Юрий Грымов, и подруга, певица Варвара.

В прошлую весну звезда уже худела, участвуя в программе «Жить здорово» Елены Малышевой. Тогда она смогла сбросить 11 килограммов. В целом, Арина Шарапова старается соблюдать правильный рацион, а также поддерживает форму при помощи спорта – китайской гимнастики и йоги. Однако достигнутого ведущей мало. Сейчас Арина Шарапова участвует в движении Елены Малышевой «Худеем после Нового года».

Знаменитость отметила, что минимум пару килограммов она набрала, как и все после праздников, и это надо сбрасывать. По словам артистки, они могут сидеть с роднёй в ресторане, но не для того, чтобы вкусно поужинать. Наступают разгрузочные дни, которые, по рекомендации Елены Малышевой, начинаются с запаренной гречки.

Озаботились вопросами похудения и другие артисты. Так, бывшая участница популярного шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева заявила, что слишком прибавила в весе, когда забеременела. По её словам, лишние килограммы могут навредить малышу, потому доктор порекомендовал отказаться от сладостей. На 36 неделе беременности артистка набрала 16 килограммов, что считается избытком. Нелли Ермолаева отметила, что комплексов у неё нет, однако здоровье – уже другое дело. В настоящее время звезда питается только овощами, фруктами, мясом и рыбой.

Также известно о желании похудеть у Меган Маркл, невесты британского принца Гарри. Как отмечают в СМИ, здесь дело не только в здоровье, но и в том, чтобы соответствовать статусу. Из-за него Меган Маркл бросила карьеру актрисы, которая шла достаточно неплохо, удалилась из социальных сетей, а также учит правила по этикету. К свадьбе, которая состоится в мае, Меган Маркл должна ещё и сбросить вес. Так, в одном из кафе, куда будущая жена принца Гарри часто ходит обедать, сказали, что она очень следит за своим рационом. Меган Маркл ест только здоровые продукты, без химии и прочего.

Есть и много других примеров того, как селебрити стремятся похудеть. Это побуждает и их поклонников задумываться о сбросе веса. Однако специалисты предупреждают – с диетами нужно быть очень аккуратными. Так, по словам врача-диетолога Елены Мотовой, очень важно, чтобы всё было сбалансировано.

Ни в коем случае нельзя переходит на раздельное питание. Рацион должен быть сбалансированным, со всеми продуктами, иначе организм рано или поздно их потребует, и будет только хуже. Также Елена Мотова подчеркнула, что при выборе диеты следует учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Рацион, который подходит одним, может другим только навредить.