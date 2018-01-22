Телеведущая Светлана Зейналова готовится стать мамой во второй раз

Вчера, 19:20

Телеведущая Светлана Зейналова покинула проект «Голос. Дети», так как готовится стать мамой во второй раз.

Сегодня появилась информация о беременности Светланы Зейналовой. Женщина ждет второго ребенка, отцом которого стал ее гражданский муж Дмитрий.

Напомним, что ранее супругом ведущей «Доброе утро» был программный директор «Нашего радио» Алексей Глазатов. В 2009 году у пары появился первый ребенок – дочь Александра. В возрасте полутора лет у девочки заметили некоторые особенности в развитии, а впоследствии врачи поставили ей диагноз – аутизм. После этого Глазатов оставил жену с больной дочкой.

Тогда женщина потеряла надежду встретить еще одного мужчину, однако через некоторое время появился Дмитрий, который нашел подход как к Светлане, так и к Александре. Женщина призналась, что он отлично ладит с девочкой, работает с ней, пытается помочь приобщить ее к миру.

Они часто гуляют на улице, и всегда по разным маршрутам. Светлана утверждала, что они задумывались о рождении совместного ребенка, однако долго не удавалось зачать его. Пара уже собиралась усыновить малыша. Однако теперь все хорошо, и счастливая 40-летняя женщина ожидает пополнения семейства уже этим летом. Новой коллегой Дмитрия Нагиева на проекте «Голос. Дети» станет Агата Муцениеце.