Скандал и физическое насилие: Седокову с детьми выгнали с острова в Таиланде

Вчера, 19:30

Известная российская исполнительница и мать троих детей Анна Седокова в данный момент наслаждается материнством и путешествует с наследниками по всему миру. Знаменитость одновременно с этим участвует в съемках нового проекта «Вокруг света во время декрета», который могут смотреть россияне, но очередной выпуск подвергся провалу из-за некоторых обстоятельств.

Певица рассказала, что вместе с дочками и сыном они пытались попасть на остров Хонг, где планировали хорошо провести время, покормить варанов и продемонстрировать публике всю красоту живописного местечка, однако их планы были нарушены. По словам Седоковой, в данной местности очень суровая охрана, поэтому съемочная группа буквально была подвержена риску, ведь на них напали. Певица отметила, что корм для животных у них забрали, а видеофайлы необходимо было удалить по требованию охранников острова.

Седокова сняла короткую видеозапись, где рассказала о случившихся в ее жизни приключениях. По ее словам, она была серьезно напугана, а дети очень расстроились, ведь осуществить задуманное у них так и не получилось. Певицы подчеркнула, что всему есть свое объяснение, поэтому необходимо заранее узнавать о требованиях и условиях на других континентах. Знаменитость также поделилась, что соблюдение традиций и порядка она уважает, однако демонстрировать такое недружелюбное отношение к матери троих детей для нее очень оскорбительно.

Анна Седокова отдельно отметила, что на данном острове проходили съемки фильма «Пляж» с участием известного голливудского актера Леонардо Ди Каприо, поэтому в настоящее время руководство не позволяет осуществлять другие съемки на данном участке. Российские зрители, тем не менее, смогли посмотреть некоторые отрывки, которые съемочной группе все же удалось сохранить, но полноценного видео на Хонге снять Седоковой так и не удалось.

Во время путешествия певица пожаловалась и на другую неприятность, которая произошла с ней. По рассказу певицы, прямо во время эфира у нее произошла ссора со старшей дочерью Алиной, поводом для которой стали слоны. Анна отметила, что ее наследница абсолютно не ценит возможности, которые ей даны, и на предложение покататься на слонах ребенок отреагировал негативно. Певице стало неприятно, что миллионы телезрителей могли бы только мечтать, но не окажутся на ее месте, и Алина в то же время проявляет не лучшие черты своего характера. Ведущая нового проекта подчеркнула, что она жалеет о такой неприятности и с дочкой они уже помирились.