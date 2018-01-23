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Наталья Водянова полностью разделась для фотосессии

Сегодня, 00:30

Наталья Водянова полностью обнажила себя для откровенной фотосессии. Чёрно-белую фотографию в стиле "Ню" талантливая российская модель выложила на своей странице в Instagram.

Описание снимка означало, что супермодель чего-то ждёт. Вот теперь об этом гадают её подписчики. Кроме того, всем стало интересно, когда было сделано фото. "Да здесь даже возраст не определишь. Ей тут лет 16, наверное", "О господи, как-будто из концлагеря", - указывают на её худобу подписчики. Сообщается, что Наталья Водянова позировала голой, но была повёрнута к объективу боком. Модель прикрывала оголённую грудь руками на опубликованном снимке. Она говорит, что ждёт, когда новым арт-директором бренда Celine будет Эди Слиман.


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