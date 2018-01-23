Шура показал своим поклонникам "кровопускание"

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Известный российский певец Шура поделился со своими поклонниками в Instagram, как он проходит процедуры по "кровопусканию" в курганском центре Илизарова.

Не так давно артист перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Теперь же ему приходится три раза в неделю ездить в курганскую клинику, чтобы сдать кровь на анализы. Артист опубликовал в своем блоге видео, как это обычно происходит, и поинтересовался у поклонников, доводилось ли им сдавать кровь и как часто.

Подписчики, конечно же, поинтересовались самочувствием любимого исполнителя и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Сам певец уже даже приводил в клинику своих музыкантов не просто для поддержки во время сдачи крови, а и для исполнения новых песен. Шура пообещал курганским поклонникам, что как только поправится, обязательно даст для них концерт.